Девочка, спросившая Путина о Нахимовском училище, будет поступать в Пансион воспитанниц МО

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Девочка, задавшая президенту РФ Владимиру Путину вопрос о возможности поступления в Нахимовское училище, приняла решение поступать в филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге после экскурсии в московское учебное заведение. Об этом журналистам сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"После вопроса Дарьи Рогозиной в ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о поступлении в Нахимовское училище министерство обороны пригласило всю семью Рогозиных в Пансион воспитанниц Минобороны в Москве на экскурсию", - сказали в военном ведомстве.

Директор учебного заведения Лариса Максимова и воспитанницы показали Даше расположение, где проживают девочки, учебные классы и аудитории, спортивный зал, бассейн, библиотеку и рассказали о традициях и укладе жизни в Пансионе.

"Родители и сама Даша с восторгом оценили условия жизни воспитанниц, оснащенность учебных классов самым современным оборудованием и возможность получать дополнительное образование", - рассказали в Минобороны.

На данный момент в пансионе работают более 50 творческих студий, школ и секций по различным направлениям - хореографическое, вокальное, музыкальное, спортивное, театральное, рукоделие, кулинария, журналистика, анимационное, инженерное, литературное творчество и другие.

"По итогам экскурсии Даша, посоветовавшись с родителями, приняла решение подать документы для поступления в филиал пансиона в городе Санкт-Петербурге. Ей еще предстоит сдать нелегкие экзамены и выдержать психологический отбор для поступления, однако уже сейчас Даша верит, что ее мечта получить военное образование осуществится в ближайшее время", - подчеркнули в Минобороны.

Пансион воспитанниц и Нахимовское училище

В четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос приема девушек в Нахимовское училище находится в проработке, такое решение готовится.

Нахимовское военно-морское училище создано в 1944 году. Оно находится в ведении Минобороны РФ. Обучение ведется с пятого класса, срок обучения составляет семь лет. Помимо училища в Санкт-Петербурге, действуют его филиалы в Мурманске, Владивостоке и Севастополе.

Пансион воспитанниц Минобороны РФ был создан в 2008 году в качестве социального проекта для военнослужащих Вооруженных сил. В пансионе обучаются с 5 по 11 класс. На протяжении учебного года воспитанницы живут в пансионе. Филиал пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге откроется 1 сентября 2019 года. В этом году планируется отобрать для обучения 240 девочек в 5, 6 и 7 классы.