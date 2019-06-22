Зюганов предложил создать Художественный совет по телевещанию

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 22 июня. /ТАСС/. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступил за создание Художественного совета по телевещанию, который не позволял бы пропускать на экраны "скандалы, страшилки и мыльные оперы". По мнению политика, войти в такой совет могли бы народный артист РФ, обладатель "Оскара" Владимир Меньшов, гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, писатель и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов.

Лидер партии заявил, что коммунисты не могут оставаться равнодушными к проводимой информационной политике с учётом того, что, по данным социологов, телевизор в России постоянно смотрит до 70% населения. Зюганов выразил обеспокоенность тем, что зрителей "пичкают скандалами, страшилками, мыльными операми, мистикой, смехачами и откровенными нечистотами".

"Следует вернуться к законодательной инициативе о создании в России Художественного совета по телевещанию. Войти в него могли бы те, кто сочетают профессионализм и гражданственность, высокую культуру, мудрость и нравственный авторитет. Это Владимир Меньшов, Николай Губенко, Александр Проханов, Карен Шахназаров, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов и многие другие", - предложил он, выступая с речью на восьмом пленуме ЦК партии, открывшемся в субботу в Подмосковье.

Пленум ЦК КПРФ собирается не реже одного раза в четыре месяца. Заседание традиционно проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в подмосковном селе Рождествено. Тема восьмого, июньского пленума - "О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся".