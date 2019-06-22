Мемориальную доску в День памяти и скорби открыли на бывшем здании госпиталя в Пензе

ПЕНЗА, 22 июня. /ТАСС/. Мемориальная доска открылась в субботу на здании гимназии № 1 в Пензе, где в 1941-1946 годах располагался эвакуационный госпиталь. Мероприятие прошло в рамках проекта "В тылу герои не забыты", который реализует региональное отделение "Поискового движения России", сообщила журналистам руководитель отделения Лариса Казакова.

"Профиль госпиталя - глазная и челюстно-лицевая хирургия, здесь умерло от ран 83 человека. Памятная доска в свое время здесь была, но во время ремонта здания ее раскололи и так и не восстановили. Здание является памятником культурного наследия, и для размещения доски нужно было собирать документы, получать разрешения. Мы эти сложности преодолели и сегодня открыли мемориальную доску", - отметила Казакова.

Проект "В тылу герои не забыты" посвящен изучению истории эвакуационных госпиталей и увековечиванию памяти о них на территории Пензенской области. Всего в годы войны в регионе располагались 80 госпиталей, рассчитанных в общей сложности на 22 тыс. коек. За годы войны в них прошли лечение более 190 тыс. человек, более 3 тыс. воинов скончались от ран.

О работе госпиталя

Госпиталь № 1648 был открыт в здании классической гимназии № 1 - одном из старейших учебных заведений в регионе, основанном в конце XVIII века, - в 1941 году и проработал до 1946 года. На открытии мемориальной доски присутствовал внук и правнуки начальника госпиталя Александра Левкова.

"Мой дед 30 лет проработал главным врачом областной больницы им. Бурденко. В самом начале войны он был назначен начальником крупного эвакогоспиталя, который располагался в здании гимназии № 1. Тогда медики, как и вся страна, работали под единым лозунгом "Все для фронта, все для победы". Есть свидетельства, что очень часто медицинский персонал эвакогоспиталя по двое-трое суток не выходил из здания", - отметил внук начальника госпиталя Александр Левков.

Он рассказал, что в 1943 году в госпитале делали до 40 операцией ежесуточно. Около 76% раненых успешно излечивались, 13% от общего числа госпитализированных отправлялись после госпиталя на реабилитацию в другие лечебные учреждения.

"Сохранилось одно письмо, которое прислал некий лейтенант в адрес начальника госпиталя. Я его помню, это письмо очень короткое: "Дорогой доктор! Я всю жизнь буду помнить ту операцию, которую сделали вы, сохранив мне жизнь. Спасибо вам и всему персоналу госпиталя - всем докторам, всем медсестрам за то, что душу, знание, силы свои вы отдаете на то, чтобы мы быстрее выздоравливали, возвращались на фронт и громили ненавистного врага", - привел Александр Левков строчки из письма военнослужащего его деду.