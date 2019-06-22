Медведев выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Кипра

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Кипра Димитриса Христофиас.

Глава правительства РФ выразил соболезнования родным и близким Христофиаса, всему народу Кипра, сообщили в субботу в пресс-службе кабинета министров.

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет, сообщила в пятницу газета Cyprus Mail. По ее данным, у экс-президента в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем.

Христофиас родился 29 августа 1946 года в городе Дикомо. Он был главой республики в 2008 - 2013 годах.