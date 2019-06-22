Исторические реконструкции и зажжение свечей. В регионах РФ прошел День памяти и скорби

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Памятная дата, учрежденная постановлением президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года, получила современное название указом президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года.

ТАСС, 22 июня. Зажжение свечей и лампад у памятников павшим советским солдатам, исторические реконструкции боев, концерты и экспедиции прошли в регионах страны в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, передают корреспонденты ТАСС.

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"Возвращение" домой

Ко Дню памяти и скорби в Тверской области приурочили завершение международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт". За время ее работы в 2019 году на местах боев Великой Отечественной войны обнаружены останки более 250 солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести в 1942-1943 годах.

В Красноярске вечером пройдет закрытие акции "На Родину с Победой" - символического возвращения в родной город павших в войне солдат и офицеров. С 9 мая горожане заполняли солдатские медальоны красноярцев, погибших и пропавших без вести. Медальоны разместили в пяти символических вагонах-теплушках, в таких составах солдаты отправлялись на фронт. В День памяти и скорби ожидается их торжественное "возвращение" в Красноярск.

Увидеть бои своими глазами

В регионах также воссоздали бои на фронтах Великой Отечественной войны. В рамках празднования 75-летия окончания Оштинской обороны в музее под открытым небом "Оштинский рубеж" (Вытегорский район Вологодской области) организовали военно-историческую реконструкцию. В ней приняли участие более 60 реконструкторов из Вологодской области, Санкт-Петербурга и Петрозаводска, рассказал ТАСС руководитель Вологодского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Метелкин.

Вытегорский район Вологодской области стал прифронтовым в первые месяцы Великой Отечественной войны, с 1 октября 1941 года в Вытегре было введено военное положение. Прорваться к Вытегре, а через нее завоевать весь север страны пытались финские войска, у села Ошта неприятеля удалось остановить. Расположенная на развилке дорог, ведущих на Ленинград, Петрозаводск и Вологду Ошта имела в годы войны стратегическое значение.

По словам Метелкина, реконструкторы усложнили сценарий и показали несколько сюжетов, одним из них стало безуспешное наступление Красной Армии в апреле 1942 года, связующим в реконструкции стал рассказ о судьбе красноармейца Кипреева, останки которого нашли поисковики.

Историческая реконструкция боев ВОВ также прошла в Сургуте. В мероприятии задействовали свыше 100 человек из Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Советского, Урая, Мегиона и Лангепаса.

Экспедиция-реквием и концерт классической музыки

День памяти и скорби в Удмуртии отметили утренним концертом "Сага о Ленинграде", приуроченным к 75-летию освобождения от фашистской блокады. На сцене большого зала госфилармонии республики прозвучали фрагменты блокадных дневников, стихи Анны Ахматовой, Валентина Берестова, Ольги Берггольц, музыка Сергея Рахманинова, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Георгия Свиридова. Как сообщил ТАСС директор филармонии Алексей Фомин, акция проводится уже три года.

Международный детский центр "Артек" организовал экспедицию по крымским горам - территориям, где шли бои за Крым и Севастополь. В ночь на субботу участники вернулись в лагерь и вместе с артековцами провели реквием - мероприятие, в ходе которого почтили память погибших в годы ВОВ.

Акция во имя мира

Масштабная акция "Свеча памяти" объединила россиян. Мероприятия по всей стране стартовали в ночь на 22 июня. Жители городов зажигают свечи в память о тех, кто ценою своей жизни спас мир от фашистских захватчиков.