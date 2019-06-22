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Россиянам в Грузии рекомендуется установить приложение "Зарубежный помощник" МИД РФ

Приложение позволяет оперативно сообщать о своем местонахождении в экстренных ситуациях и находить контакты учреждений МИД за рубежом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси рекомендует находящимся в Грузии россиянам установить приложение "Зарубежный помощник", разработанное МИД РФ. Соответствующее заявление было размещено в субботу на странице секции в Facebook.

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"Секция интересов России убедительно рекомендует всем российским гражданам, находящимся на территории Грузии, установить на своих мобильных телефонах приложение министерства иностранных дел "Зарубежный помощник", - говорится в сообщении.

Приложение "Зарубежный помощник" позволяет оперативно сообщать о своем местонахождении в экстренных чрезвычайных ситуациях и находить контакты учреждений МИД за рубежом.

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