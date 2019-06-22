Вечер памяти с Василием Лановым прошел в рамках Фестиваля экранизаций "Читка"

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Народный артист СССР Василий Лановой принял участие в музыкально-поэтическом вечере, посвященном трагическим событиям начала Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в Большом амфитеатре в парке "Зарядье" в рамках Первого кинофестиваля экранизаций "Читка", передает корреспондент ТАСС.

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"Песня "Вставай страна огромная" ("Священная война") все мое поколение мужчин и женщин на смерть подняла, когда началась война. Она осталась на всю жизнь как зовущая русскую душу и русское сердце. Это удивительная песня, спасибо оркестру, вы напомнили те моменты, когда в начале войны мы слушали эту песню. Мы сегодня проведем наш вечер памяти и скорби, вспоминая удивительное мужество, которое проявил русский народ. Был замечательный фильм ["Белорусский вокзал"] и там звучала песня "Мы за ценой не постоим". Вот поколение наших отцов и дедов за ценой не постояло, уплатило невероятную цену, но спасло русскую душу, культуру, русский народ - спасибо тому великому поколению", - сказал он.

Лановой вспомнил, как для него началась война. "Мама, как всегда, отправляла нас на три-пять недель к бабушке и дедушке. Мы на станции вышли из поезда и над нами летели сотни самолетов бомбить Одессу. Так для нас началась война", - добавил он.

Василий Лановой исполнил стихи Семена Гудзенко "Перед атакой", Сергея Викулова "Что тебе купить?", Давида Самойлова "Слово о Богородице и русских солдатах" и другие военно-патриотические произведения. В музыкально-поэтическом вечере также приняли участие скрипач Павел Милюков, который солировал в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством народного артиста России Сергея Скрипки, актриса Анна Банщикова и актер Игорь Петренко. В рамках мероприятия помимо вечера памяти и минуты молчания состоялись показы фильмов "А зори здесь тихие" 1972 и 2015 года.

Организаторы вручили Лановому приз фестиваля "За бесконечный вклад в искусство и культуру нашей родины".

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

О фестивале

Фестиваля экранизаций "Читка" проходит в Москве с 20 по 23 июня. Жюри возглавил режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. Также в состав жюри вошли актриса Алена Бабенко, режиссер Владимир Котт, писатели Алексей Иванов и Александра Маринина.

Кроме кинопоказов на фестивале читают сценарии экранизаций прошлых лет. В читке принимают участие известные российские актеры. На фестивале проходят питчинги кинопроектов, сериалов и литературных произведений.

Идея проведения фестиваля поддержана департаментом кинематографии Минкультуры РФ, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и департаментом культуры Москвы. Организатором мероприятия выступила компания Red Carpet Studio.