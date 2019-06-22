АСЕАН предпримет конкретные действия для борьбы с морским мусором в регионе

БАНГКОК, 22 июня. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли в субботу во время 34-го саммита организации Бангкокскую декларацию о борьбе с морским мусором в своем регионе.

Согласно декларации, члены АСЕАН подтвердили решимость предпринять конкретные действия по борьбе с морским мусором, в частности, путем изучения возможного развития регионального плана действий. Кроме того, они намерены содействовать усилиям по поддержке разработки национальных планов действий по предотвращению, сокращению и управлению морским пластиковым мусором.

Страны Ассоциации также заявили об общей обеспокоенности "по поводу высоких и быстрорастущих объемов морского мусора, в том числе пластикового, и ожидаемого увеличения негативного воздействия на морское биоразнообразие, экосистемы, благосостояние животных, рыболовство, морской транспорт, отдых и туризм, местные общества и экономики".

Лидеры стран подчеркнули необходимость "расширения знаний об уровнях и воздействии на морскую экосистему, безопасность пищевых продуктов и здоровье человека микропластика и нанопластика (крошечные пластиковые частицы, которые могут попадать в окружающую среду - прим. ТАСС)". Они признали важность "сотрудничества с участием многих заинтересованных сторон, обмена знаниями, передачи технологий, повышения осведомленности общественности и распространения инновационных решений для борьбы с морским мусором".

Страны, подписавшие декларацию, уверены в необходимости расширения сотрудничества между государствами - членами АСЕАН в деле защиты морской среды и обеспечения устойчивого использования морских ресурсов. Кроме того, они заявили об укрепление действий по предотвращению и значительному сокращению морского мусора, особенно в результате деятельности на земле.

Лидеры АСЕАН призвали обеспечить комплексный подход для предотвращения и сокращения морского мусора, а также для укрепления национальных законов и правил, регионального и международного сотрудничества, в том числе в отношении соответствующего политического диалога и обмена информацией. Вместе с тем они намерены содействовать координации между секторальными органами АСЕАН "в целях эффективного устранения многомерных и далекоидущих негативных последствий, а также источников загрязнения морским мусором".

Отмечается, что для борьбы с морским мусором Ассоциация планирует содействовать привлечению частного сектора и инвестиций, включая партнерские отношения между государственным и частным секторами, с помощью различных механизмов и стимулов. Планируется укрепление исследовательского потенциала и применения научных знаний для борьбы с морским мусором, в частности, для поддержки научно обоснованной политики и принятия решений. Также в целях предотвращения и уменьшения морского мусора планируется повышение уровня осведомленности и образованности.

Саммит и председательство

С 22 по 23 июня в Бангкоке проходит 34-й саммит АСЕАН. Лидеры стран Ассоциации планируют обсудить ряд вопросов, в том числе концепцию Индо-Тихоокеанского региона и всестороннее региональное экономическое партнерство, а также, возможно, кризис в штате Ракхайн в Мьянме.

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран. Премьер-министр Талианда Прают Чан-Оча охарактеризовал председательство его государства как "продвижение партнерства в интересах устойчивого развития". Организация представляет собой одну из крупнейших региональных структур с 650-миллионным населением, с ВВП, приближающимся к 3 трлн долларов, и стремящимся к такой же отметке внешнеторговым товарооборотом.