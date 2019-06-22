Более 500 ребят стали участниками Международного фестиваля творческих детей в Сочи

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Более 500 ребят со всей России, а также из стран СНГ, Балтии, Швейцарии, США, Израиля участвуют в XVII Международном фестивале творческих детей и подростков "Поколение NEXT", который открылся на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Об этом сообщили журналистам организаторы мероприятия.

"Участниками стали ребята от четырех до 18 лет, которые будут состязаться в конкурсах по вокалу, хореографии, моде и дизайну. Фестиваль начался с парада-карнавала, пенной вечеринки, сегодня состоялся первый кастинг для участия в модном показе, с воскресенья начнутся конкурсные прослушивания. Также участников ждут танцевальные баттлы, фэшн-шоу "Цирк дю Солей", творческий вечер композитора Алексея Рыбникова, различные мастер-классы. Фестиваль задуман как творческая лаборатория под открытым небом, где каждый сможет реализовать свои творческие мечты", - сказали организаторы.

Ключевой темой нынешнего фестиваля стала тема счастья, умение быть счастливым и радоваться мелочам. "Мы рады создать на нашем курорте настоящую территорию счастья для всех участников. Здесь они получат мощный заряд творческой энергии, смогут показать свои возможности, познакомиться с креативными сверстниками из разных стран. Такое общение всегда обогащает и часто именно подобные мероприятия дают ребятам "путевку в жизнь", определяя их дальнейшую судьбу", - сообщил журналистам заместитель генерального директора "Роза Хутор" Антон Ставенко.

Гостями фестиваля станут группы Artik&Asti, OpenKids и "Ранетки", артисты Бьянка и Леонид Руденко. Завершится "Поколение NEXT" гала-концертом, который пройдет 29 июня.