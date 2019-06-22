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День памяти и скорби

Около 10 тыс. человек зажгли Свечи памяти в Музее Победы

Вход в музей 22 июня был бесплатным

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Свечи памяти в День памяти и скорби о погибших в годы Великой Отечественной войны в Музее Победы на Поклонной горе зажгли порядка 10 тыс. посетителей, сообщает в субботу пресс-служба музея.

"Около 10 тыс. посетителей Музея Победы зажгли 22 июня свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день поставить в Зале Памяти и Скорби свечу могли все желающие, вход в музей был бесплатным", - говорится в сообщении.

Как отметил директор музея Александр Школьник, в этот день "мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, погиб от голода, бомбежек, карателей, но не сдался врагу, мы вспоминаем и прославленных героев, и безымянных солдат, чьи матери и жены не дождались своих сыновей и мужей. Мы скорбим о поколении, ушедшем на фронт после выпускного бала - кто не успел создать семью, и кто оставил вдов и сирот", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы.

Всероссийская акция "Свеча памяти" стартовала в Музее Победы в полночь. Волонтеры, военнослужащие, представители общественных организаций от Вечного огня у стен музея зажгли 1418 свечей - по числу дней войны. Одновременно на фасад спроецировали свето-звуковую инсталляцию. Утром 22 июня в Музее Победы была установлена главная всероссийская "Свеча памяти", которая была зажжена накануне во время поминальной службы в Елоховском кафедральном соборе.

Теги
РоссияДень памяти и скорбиВеликая Отечественная война
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