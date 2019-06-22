Посол РФ в США и мэр Фэрбанкса возложили венок к памятнику летчикам Алсиба на Аляске

ФЭРБАНКС /штат Аляска/, 22 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Российские дипломаты во главе с послом РФ в США Анатолием Антоновым возложили в пятницу в городе Фэрбанкс на Аляске венок к монументу в память о советских и американских летчиках, участвовавших в программе перегона из США в СССР военных самолетов по воздушной трассе Алсиб (Аляска-Сибирь) во время Второй мировой войны. В церемонии также принял участие мэр Фэрбанкса Джим Метерли.

"Мы никогда не забудем, что мы были братьями по оружию", - подчеркнул российский посол в разговоре с мэром перед началом церемонии. "Мы не хотим разделять нашу великую победу на победу России, Соединенных Штатов, Великобритании. Это была общая победа", - добавил он. "Наши страны были едины, в этой борьбе мы были не разными народами, а одним народом, мы действительно были полностью едины", - заявил в свою очередь Метерли.

Российские дипломаты также зажгли у памятника свечи, присоединившись таким образом к мемориальной акции "Свеча памяти", приуроченной к Дню памяти и скорби (22 июня) - дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

После окончания церемонии российский посол отправился в здание мэрии Фэрбанкса, где провел встречу с американским градоначальником. Антонов и Метерли затронули темы российско-американского сотрудничества по линии городов-побратимов, а также важность сохранения исторической памяти совместной борьбы двух стран против фашизма, завершившейся победой во Второй мировой войне.

Монумент в Фэрбанксе

Монумент в Фэрбанксе, установленный в одном из парков в центре города, представляет собой изображение двух летчиков - советского и американского - смотрящих в том самом направлении, откуда в этот город из расположенных южнее частей США перегоняли собранные на американских заводах самолеты. Именно в Фэрбанксе на эти воздушные суда пересаживались уже советские летчики, которых предварительно готовили на Аляске управлять американскими боевыми машинами. Из Фэрбанкса самолеты направлялись в город Ном - последний американский населенный пункт на этом маршруте. Затем они продолжали свой путь по секретной тогда воздушной трассе уже над территорией СССР с промежуточными посадками для дозаправки в Анадыре, Оймяконе, Якутске, Красноярске, откуда, наконец, попадали на фронт.

Из-за сложных погодных условий и в ряде случаев отказа оборудования за все время действия программы 133 самолета разбились над территорией Соединенных Штатов, еще 44 - над Советским Союзом. Монумент призван увековечить героизм советских и американских летчиков. На маршруте Аляска-Сибирь за это время погибли 205 человек.

В рамках государственной программы ленд-лиза США поставляли странам - союзницам по Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие, медицинские препараты и другие товары. СССР присоединился к программе в ноябре 1941 года. Всего по программе ленд-лиза США передали СССР 8 тыс. самолетов.