Акция "Звезда памяти" прошла в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 22 июня. /ТАСС/. Акция "Звезда памяти" прошла на кладбищах Душанбе и других городах Таджикистана в субботу. В мероприятиях, посвященных дате начала Великой Отечественной войны, участвовали представители разных ведомств и организаций, о чем сообщает корреспондент ТАСС.

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"В Таджикистане с глубоким уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, чтят память погибших соотечественников во времена войны", - обратился к собравшимся на митинге Игорь Лякин-Фролов, посол России в Таджикистане. Он отметил, что "общие подходы к истории Советского Союза, к тяжелым страницам его истории, станут основой для нашего сотрудничества и взаимодействия в будущем".

После митинга участники акции привели в порядок около сотни могил неизвестных солдат, фронтовиков, Героев Советского Союза, а также представителей научной интеллигенции, государственных и общественных деятелей. Захоронения на Аллее Славы и воинов-интернационалистов были очищены от сорняков, опавшей и сухой листвы. Сотни звезд на воинских могилах, а также ограды были окрашены.

В акции "Звезда памяти" приняли участие сотрудники российских организаций в Таджикистане - посольства России, Россотрудничества, военнослужащие Группы пограничных войск, 201-й военной базы, а также добровольцы группы "Память-201", ветераны труда, воины-интернационалисты, мотоциклисты клуба "Ирбис". К мероприятиям подключились студенты, школьники и активисты гражданского общества.

Аналогичные памятные мероприятия прошли в городах Худжанд и Турсунзаде.