До 20 тыс. жителей Дагестана могут быть признаны ветеранами боевых действий

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек принимали участие в боевых действиях в 1999 году в Дагестане. Об этом в субботу сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" ветераны дагестанского села Ботлих посетовали президенту РФ, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.

"По предварительным данным, численность граждан, включенных в 1999 году в отряды самообороны, ориентировочно составляет порядка 20 тыс. человек, в том числе принимавших участие в боевых действиях в ходе контртеррористической операции - чуть более 10 тыс. человек", - сообщает пресс-служба со ссылкой на первого заместителя председателя правительства республики Анатолия Карибова.

По его мнению, придание членам отрядов самообороны статуса ветеранов боевых действий приведет к восстановлению социальной справедливости. "Данная работа уже активно ведется на республиканском уровне, после установления правового статуса ополченцев на федеральном уровне в республике будет организована работа по предоставлению им, согласно законодательству, мер социальной поддержки", - цитирует Карибова пресс-служба.

В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем - в Новолакский район. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли ополченцы из числа местных жителей.

В результате боевых действий многие села серьезно пострадали, селение Тандо было полностью разрушено.