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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

СМИ: Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств Renault

По данным газеты Asahi, для этого в 2017 году была задействована мошенническая схема по переводу $6,5 млн на счет дистрибьютора Renault - Nissan в Омане
Карлос Гон Андрей Холмов/ТАСС
Описание
Карлос Гон
© Андрей Холмов/ТАСС

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около $3,25 млн из так называемого президентского фонда Renault, использовавшегося для выплаты вознаграждений.

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Об этом в воскресенье сообщила газета Asahi.

По сведениям издания, для этого в 2017 году была задействована мошенническая схема по переводу $6,5 млн на счет дистрибьютора Renault - Nissan в Омане SBA в качестве бонуса, не прописанного в первоначальном контракте.

Затем ровно половина из этих средств была отправлена ливанской инвестиционной компании GFI, фактически принадлежащей Гону.

Таким же образом, как считает следствие, бывший глава альянса присвоил себе около $5 млн из "президентского фонда", который был создан в Nissan по аналогии с Renault. По этому факту Гону уже предъявлены обвинения.

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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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