В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс

ВАНКУВЕР /штат Вашингтон/, 23 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.

"82 года назад в эти дни аэродром Пирсона стал историческим полем в советско-американских, теперь российско-американских отношениях. Приземление здесь АНТ-25 из Москвы с Валерием Чкаловым, Георгием Байдуковым, Александром Беляковым не было запланированным. Но обстоятельства сложились самым счастливым образом для экипажа и местных жителей. Первый трансполярный перелет завершился благополучно, советских летчиков ждал восторженный прием со стороны как официальных лиц, так и общественности", - заявил, выступая перед собравшимися, глава российской дипмиссии.

"Плохие метеоусловия не помешали экипажу Чкалова достичь цели в 1937 году. Так и нынешняя "непогода" в наших политических отношениях не изменит курса на выстраивание добрых связей между нашими народами. Историческая метафора Валерия Павловича [Чкалова], сравнившего россиян и американцев с "Волгой и Колумбией, которые протекают на разных континентах, но не мешают друг другу и впадают в Мировой океан," по-прежнему актуальна. Как и амбициозная задача, которую он поставил нашим странам, - "совместной работой украшать океан жизни человечества". Мы должны вернуть прежнее величие нашим отношениям", - подчеркнул дипломат.

"Это произошло более 80 лет назад, и тогда началась наша дружба. Полет Чкалова стал символом дружбы. Давайте же сделаем так, чтобы здесь, в Ванкувере, эта дружба продолжалась", - заявила мэр города Энн Макэнерни-Огл.

Как рассказал ТАСС руководитель Музея авиации Пирсона Роберт Кромвель, праздник отмечается в Ванкувере ежегодно на протяжении многих лет.

Исторический перелет

Самолет АНТ-25, которым управляли Герои Советского Союза Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков, поднялся в воздух с Щелковского аэродрома в окрестностях Москвы 18 июня 1937 года. Изначально путешествие, маршрут которого проходил через Северный полюс, должно было завершиться в аэропорту Сан-Франциско (штат Калифорния), однако в полете экипаж столкнулся с многочисленными неожиданными трудностями, в том числе обледенением поверхности крыльев и винта, нехваткой кислорода, выбросом воды из системы охлаждения двигателя, неполадками с маслопроводом.

19 июня самолет достиг побережья Канады, но долететь до Сан-Франциско оказалось невозможным из-за недостатка топлива. 20 июня самолет произвел посадку на аэродроме Пирсона в американском Ванкувере. Таким образом полет АНТ-25 продолжался 63 часа 16 минут, длина маршрута составила около 9 тысяч километров, более половины которого пролегала над водной поверхностью и льдами. Перелет также стал первым авиапутешествием через Северный полюс.