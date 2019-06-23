Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

ЧИТА, 23 июня. /ТАСС/. Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в краевом правительстве.

"Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни", - сказал собеседник.

Информацию подтвердил врио главы городского округа "Город Чита" Андрей Ядрищенский. "Да, Анатолий Дмитриевич скончался, подтверждаю", - сказал он ТАСС.

Михалев родился в 1948 году в Чите. Начинал слесарем, старшим мастером, начальником участка, начальником цеха Читинского комбината по торговой технике. С 1993 года по ноябрь 2000 года Михалев был сначала заместителем главы администрации Читы, а потом его первым замом. В конце 2000 года он фактически стал руководить городом. В 2014 году в Чите упразднили всенародные выборы мэра, однако главой краевого центра осенью того же года вновь стал Михалев, избранный председателем гордумы.

В январе 2019 года Михалев объявил об отставке по личным причинам. Депутаты поддержали его решение.