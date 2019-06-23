В Крыму уверены, что украинцы будут активно ездить на поездах по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Жители Украины будут активно пользоваться возможностью доехать из Крыма в другие регионы России на поезде после открытия железной дороги через Керченский пролив, уверен председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

"Руководство Украины разорвало все транспортные связи с Россией - поездом, самолетом и остальные. И очень многим украинцам будет действительно удобно поехать [из Крыма] на поезде через мост на материковую часть РФ", - сказал Черняк ТАСС.

Он пояснил, что с Украины добраться до железнодорожного вокзала в Крыму легче, чем ехать сотни километров на машине или автобусе. После запуска железнодорожной части Крымского моста жители соседней страны смогут приехать на автотранспорте, например, в приграничный Джанкой или в Симферополь, пересесть на поезд и уехать по Крымскому мосту в другие регионы России. По его оценкам, такой вариант будет особенно удобен для жителей ближайших к Крыму Одесской и Херсонской областей.

Черняк добавил, что власти Крыма ожидают за счет таких поездок роста пассажиропотока на российско-украинской границе на полуострове. В этом году в Крыму ожидают не менее 1 млн туристов из Украины, в следующем их, как прогнозируется, будет еще больше. Летом этого года поток на границе с Украиной в Крыму увеличился вдвое - до 11 тыс. человек в сутки.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца года.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.