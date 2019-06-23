Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил всех с народным Праздником плуга - Сабантуем. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в воскресенье на официальном сайте Кремля.

"Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия, - говорится в поздравлении. - Отдавая дань традициям и обычаям предков, его широко и с любовью отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах России".

Путин отметил, что Сабантуй объединяет людей, "как и столетия назад", его отмечают "веселыми народными гуляньями, спортивными состязаниями, концертами, играми и конкурсами". "Уверен, что в богатой и разнообразной программе [празднования] Сабантуя все найдут себе занятие по душе, с большим удовольствием отведают замечательные блюда национальной кухни", - указал президент.

"И конечно, здесь, в Татарстане, в центре торжеств, сегодня также царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения", - заключил глава государства.

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя вокруг людей всех возрастов и профессий, наций и верований. В Новосибирске Сабантуй проводится более 20 лет, однако празднование федерального праздника проходит в регионе впервые.