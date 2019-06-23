Путин поприветствовал участников Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по случаю открытия шестого Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который проходит в Санкт-Петербурге 23-29 июня, приветствовал его участников, организаторов и гостей. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной в воскресенье на официальном сайте Кремля.

Путин отметил важность того, что Россия была выбрана местом проведения этого масштабного мероприятия. "Вижу в этом признание значительного вклада нашей страны в развитие международного сотрудничества в энергетической сфере, в деятельность Мирового нефтяного совета, - указал президент. - И конечно, это свидетельство успешного опыта подготовки и проведения в 2014 году в Москве главного события отрасли - Мирового нефтяного конгресса".

Глава государства отметил, что полученная участниками возможность общения с авторитетными учеными, экспертами, руководителями ведущих компаний из разных стран в ходе форума имеет большое значение в связи с тем, что "международное сотрудничество становится ключевым условием эффективной реализации крупных проектов в сфере ТЭК, надежного обеспечения энергетической безопасности и снижения экологических рисков".

"Именно от вас, молодых лидеров, от вашей готовности принимать смелые, нестандартные решения, добиваться поставленных целей, наращивать равноправное взаимовыгодное партнерство во многом зависит будущее нефтегазового комплекса, его конкурентоспособность и расширение ресурсной базы", - заключил президент.

Участниками шестого Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета станут около 1,2 тыс. представителей нефтегазовой индустрии из разных стран. Оргкомитет Форума возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак. Мероприятие пройдет в многофункциональном комплексе "Горный" и Горном университете в Санкт-Петербурге.

Мировой нефтяной конгресс прошел 15-19 июня 2014 года в Москве в международном выставочном центре Crocus Expo. Ключевой темой Конгресса стало ответственное обеспечение энергоресурсами развивающегося мира. Всего в его работе приняли участие около 11 тыс. из 119 стран. Оргкомитет Конгресса возглавлял вице-премьер Аркадий Дворкович.