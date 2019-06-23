В Калифорнии выбрали самую уродливую в мире собаку

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Пятнадцатилетний беспородный пес выиграл конкурс "красоты наоборот": жюри выбирало самую уродливую в мире собаку. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (АР).

Ежегодный конкурс за звание самой уродливой собаки в мире (World’s Ugliest Dog Contest) проходил в пятницу в городе Петалума уже в 31-й раз. В этом году почетное первое место занял кобель по кличке Шалун-Бродяга (Scamp the Tramp). Лупоглазый, несуразный, с торчащими в разные стороны спутавшимися клоками шерсти и языком набекрень - этот пес, несмотря на свой страшный вид, снискал любовь судей.

Его хозяйка, забравшая "красавца" из приюта в 2014 году, получила от организаторов соревнования $1,5 тыс. в качестве награды и еще столько же, чтобы сделать пожертвование. Также им был вручен позолоченный кубок. Вместе с победителем за звание боролись еще 18 собак.

"Теперь он Шалун-Чемпион, а не Шалун-Бродяга, - приводит агентство слова владелицы пса Ивонны Моронес. - Я думаю, зрители оценили его внутренний дух и все, что он сделал для сообщества". АР подчеркивает, что хозяйка периодически устраивает благотворительные акции, приводя своего любимца в детские сады и дома престарелых.