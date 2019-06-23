Путин считает, что успех зависит от доверия граждан к власти

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Поддержка власти со стороны людей зависит от степени их доверия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой, которое опубликовано на сайте телекомпании.

"С одной стороны, это вроде бы просто: просто исполнять свой долг, делать свою работу качественно и иметь прямую связь с людьми… Но и в то же время это самое сложное, потому что от того, есть доверие к власти или нет, зависит конечный успех. В зависимости от того, доверие есть или нет, возникает или отсутствует поддержка со стороны людей. А если поддержки нет, то и результата нет", - сказал Путин.