Минниханов предложил представителю Туркмении войти в группу "Россия - Исламский мир"

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову определить представителя государства в группе стратегического видения "Россия - Исламский мир". Об этом он сообщил на встрече в расширенном составе в ходе визита Бердымухамедова в республику.

"Я бы просил тоже, чтобы в этой стратегической группе вы обозначили человека, который представлял бы вашу страну в стратегической группе "Россия - Исламский мир". Все необходимые справки, документы мы представим", - сказал он.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" создана в 2006 году под руководством российского государственного и общественного деятеля, дипломата Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, после того как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.