Филарет попросил главу МВД защитить Киевский патриархат от новосозданной ПЦУ

"Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство", - говорится в обращении, копию которого опубликовал в Facebook протоиерей Николай Лагодич.

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество его церковной организации от противоправных действий также неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

В нем также сообщается, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева и помещение Успенского храма в столице. Филарет утверждает, что руководство ПЦУ выселило архимандрита Андрея (Маруцака) за то, что он принял участие в Соборе Киевского патриархата.

20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из России - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей Маруцак и иеромонах Илья Зеленский.

Патриархат Филарет вошел в открытое противостояние с главой новой церковной структуры - Православной церковью Украины митрополитом Епифанием еще весной. Свою позицию он пояснил тем, что не принимает томос в том виде, в котором его дал патриарх Константинопольский. Филарет заявил, что не отказывается от идеи воссоздать УПЦ КП, а его борьба за независимость церкви в глазах ПЦУ превратилась в борьбу против самого томоса. Филарет открыто обвинил главу ПЦУ Епифания и экс-президента Петра Порошенко в том, что они его обманули.

В Киеве 20 июня под председательством главы УПЦ КП Филарета прошел так называемый собор Киевского патриархата. Он признал неправомерным решение об упразднении УПЦ КП и отменил постановление о ликвидации этой структуры, а также заявил о претензиях на имущество и средства ПЦУ.

Представителями Константинопольского патриархата 15 декабря прошлого года в Киеве при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. Константинопольский патриарх 6 января передал главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Однако до сих пор ни одна поместная православная церковь так и не признала ПЦУ.