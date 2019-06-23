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Путин и Медведев поздравили президента Армении с днем рождения

Российский премьер-министр отметил роль Армена Саркисяна в развитии партнерских и союзнических отношений между странами

ТАСС, 23 июня. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили президента Армении Армена Саркисяна с днем рождения. Об этом сообщается в воскресенье на сайте президента Армении.

"Высоко ценим ту роль, которую вы играете в развитии дружественных, союзнических отношений между нашими странами, а также двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в послании президента России.

В своем поздравлении лидеру Армении Медведев отметил роль Саркисяна в развитии партнерских и союзнических отношений между странами.

"Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, науке и культуре, углубление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам двух стран", - подчеркивается в послании российского премьера.

Армен Варданович Саркисян родился 23 июня 1953 года. Окончил Ереванский государственный университет. Посол Армении в Великобритании (1993-1996; 1998-2000; 2013-2018). В 1996-1997 годы занимал должность премьер-министра Армении. С 9 апреля 2018 года - президент Армении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичАрменияРоссияСаркисян, Армен Варданович
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