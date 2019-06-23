Праздник выпускников "Алые паруса". Видеотрансляция

Выпускники смогут увидеть театрализованное шоу с зарисовками на тему важнейших событий в истории России, а также грандиозный фейерверк. На Дворцовой площади установлена многоуровневая сцена, которая трансформируется в течение всего концерта. Ведущие праздника - Иван Ургант и Даша Александрова.

В конце вечера по Неве проходит корабль под алыми парусами. Символом праздника впервые стал парусник "Россия", а не шведское судно Tre Kronor af Stockholm, как это было в прошлые годы.