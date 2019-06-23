Песков рассказал об отношении Путина к интернету

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Владимир Путин не "живет" в интернете, как молодое поколение, но использует новые форматы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Он пользуется интернетом, - сказал Песков. - Это неотъемлемая часть нашей жизни. И Путин развивается вместе с этой жизнью. И он также воспринимает новые форматы".

"Пусть он не живет в интернете, как живет наше поколение 25 минус", - сказал Песков. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин понимает, что у молодого поколения есть свои проблемы, у них есть свое понимание тех или иных процессов и с ними надо также говорить.