В Гаване открылись сразу несколько выставок, посвященных России

ГАВАНА, 23 июня. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Празднование Дня России на Острове Свободы не ограничилось одним лишь 12 июня: этот день стал отправной точкой к проведению масштабных мероприятий, посвященных литературе, истории и этнографии. На этих выходных жители Гаваны и гости кубинской столицы смогут увидеть сразу несколько открывшихся выставок, организованных посольством РФ и представительством Россотрудничества.

Одной из точек притяжения соотечественников, филологов-русистов и студентов стала библиотека имени Рубена Мартинеса Вильены, расположенная в самом сердце Старой Гаваны - на Площади оружия. В ее стенах расположилась выставка "Детские лица России", собравшая десятки фотографий детей разных национальностей, проживающих в стране. Здесь можно увидеть запечатленных ребят в национальных костюмах, в форме суворовцев, юных спортсменов во время тренировок, а также участие молодежи в акции "Бессмертный полк" на улицах Москвы.

На втором этаже библиотеки гости могут окунуться в атмосферу русской литературной классики: стеллажи выставки, посвященной Ивану Тургеневу (1818-1883), подробно расскажут о жизни и творческом пути известного русского писателя. А в лекционном зале представитель Россотрудничества Владимир Ярошевский посвятил кубинцев в нынешние реалии российской жизни: презентация включала информацию о социально-экономическом развитии страны, национальных проектах, а также областях сотрудничества с Кубой, которых сегодня становится все больше.

Еще одним важным пунктом культурной программы, посвященной России, стал Наполеоновский музей, расположенный недалеко от Гаванского университета. Профессор Высшей школы экономики, член совета директоров Императорского фарфорового завода Александр Вихров провел экскурсию для посетителей тематической выставки "Между снегом и огнем. Отечественная война 1812 года". Изучающий российско-французские отношения начала XIX века профессор, который ранее передал в дар музею предметы из своей частной коллекции, составившие основную часть экспозиции, рассказал присутствующим о войне 1812 года и об истории представленных вниманию публики гравюр и других экспонатов. На выставке можно увидеть как портреты и скульптуры маршалов, так и ряд орудий, которые русские крестьяне использовали в борьбе против французской армии.

Кубинский музей, масштабная коллекция артефактов которого посвящена эпохе и личности Наполеона I Бонапарта (1769-1821), был открыт в 1961 году. Уникальное собрание живописи, оружия, предметов быта и личных вещей императора и его приближенных является одним из наиболее крупных вне территории Франции. Большинство экспонатов и сам особняк принадлежали до революции сахарному магнату Хулио Лобо Олаваррия, который скупал экспонаты на аукционах в Европе и США. В 1986 году вся коллекция музея, расположенная на четырех этажах (более 7400 предметов), оценивалась в $8 млн.