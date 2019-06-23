Путин рассказал, как предложил возродить праздник "Алые паруса" в 2005 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Возрождение праздника "Алые паруса" в 2005 году было символом перемен в лучшую сторону, происходивших в стране. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Алые паруса", который вышел в эфир телеканала " Россия-1 " в воскресенье.

"Мы помним, что такое 2000 год, 2001-й, 2002-й, 2003-й, 2004-й: жизнь была очень сложной - безработица большая, 40% людей жили за чертой бедности, у нас еще не закончились тяжелые события на Кавказе. Но 2005 год - это было уже какое-то движение вперед, причем достаточно заметное. И городским властям, в частности Валентине Ивановне Матвиенко, как губернатору, хотелось показать, что перемены наступают. И я тогда вспомнил про "Алые паруса" и предложил ей подумать на тему того, что можно было бы возродить этот праздник, тем более что он связан с молодыми людьми, вступающими во взрослую жизнь", - сказал он.

Путин рассказал, что впервые обратил внимание на этот праздник уже будучи студентом университета. "Университет у нас сам находится, как известно, на берегу Невы. Один из первых праздников, конечно, помню. Ярко, красиво, интересно. Он не был, конечно, таким ярким, как тот, который сейчас мы имеем в Петербурге", - отметил он.

Говоря о причинах, почему ежегодное проведение "Алых парусов" было прервано (праздник не проводился в период с 1991 по 2005 год), Путин выразил мнение, что это было связано с отсутствием денег на то, чтобы "организовать такие масштабные мероприятия". "И это жалко, потому что, несмотря на то, что он был достаточно скромным по сравнению с сегодняшним размахом, все-таки это был праздник, как вы совершенно правильно заметили, не политизированный, просто яркий, красивый. И таких праздников было в стране и в городе очень мало, если вообще они были", - добавил он.

Смысловая составляющая праздника, по мнению президента, связана с историей Санкт-Петербурга. "Обычные населенные пункты, которые вырастали потом в города, - они формировались естественным образом, когда люди по каким-то соображениям... начинали жить компактно. Что касается Петербурга - история совершенно другая: Петербург возник как результат и символ победы России, ее утверждения на Балтийском море. Это и символ победы, и символ надежды одновременно, надежды на развитие страны в ее новом великом качестве. Я думаю, что и этот праздник имел примерно такое же значение: символ победы одного этапа жизни молодого человека, когда он заканчивает школу, и символ надежды на интересное, полноценное будущее", - сказал Путин.

Из истории праздника

"Алые паруса" - традиционные торжества, которые проводятся в честь выпускников школ в конце июня в Санкт-Петербурге. Они внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в двух десятках европейских стран.

Праздник идейно вдохновлен повестью Александра Грина "Алые паруса", которая была впервые целиком опубликована в 1923 году, а также ее экранизацией 1961 года. В главных ролях в фильме режиссера Александра Птушко снялись Василий Лановой и Анастасия Вертинская.

Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили только в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и Пятого канала.

ТАСС в преддверии ежегодного праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге выпустил спецпроект, в котором рассказал, чем знаменит главный выпускной бал страны, и какие парусники принимали в нем участие. Всего за всю историю праздника сменилось девять кораблей, отличавшихся друг от друга размером и парусной оснасткой. В этом году в ночь на 24 июня по Неве пройдет бриг "Россия", специально построенный к празднику.