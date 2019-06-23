Более 100 московских школ откроют тематические рестораны в сентябре

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Тематические рестораны с росписями на стенах и картинами появятся в сентябре еще в 34 школах столицы, их общее количество превысит 100. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Столовые еще 34 образовательных организаций изменятся к новому учебному году в рамках проекта "Мой школьный ресторан". Вместо обеденных залов, откроются тематические рестораны с новыми блюдами. В сентябре они будут функционировать в более 100 московских школах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стиль оформления ресторана выбирают ученики и учителя путем голосования. Среди тем оформления - времена года, космические войны, поэты Серебряного века, городские легенды и многие другие. Для придания нового облика в ресторанах расписывают стены, вешают картины, выбирают соответствующую посуду. Также меняется подача блюд и разрабатывается дополнительное меню.

Проект "Мой школьный ресторан" был запущен в столице в 2013 году. Его основные цели - повышение культуры питания детей, превращение школьной столовой в место общения и отдыха учеников.