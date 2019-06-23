Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с защитой прав россиян в Грузии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пока не получала обращения о нарушении прав россиян в Грузии, но держит ситуацию на контроле. Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба омбудсмена.

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"Обращений [о нарушениях прав россиян в Грузии] не поступало, но в связи со сложной ситуацией тема взята на особый контроль", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, омбудсмены России и Грузии находятся на связи.

"Татьяна Москалькова в курсе всех деталей ситуации и, как всегда, готова защитить людей, чьи права и свободы могут быть нарушены", - отмечается в пресс-релизе.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера и главы МВД. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Были задержаны 305 манифестантов, число пострадавших составило 240 человек.

21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста.