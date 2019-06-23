Путин: страна рассчитывает на Санкт-Петербург как на инновационный центр

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на Санкт-Петербург как на инновационный центр в условиях, когда наука и образование стали наиболее существенными факторами развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Алые паруса", который вышел в эфир телеканала "Россия-1" в воскресенье.

"Кроме того, что Петербург - крупный промышленный центр, это еще и крупнейший научно-образовательный центр России. А наука, образование стали существенными, а может быть, самыми главными факторами развития в современном мире вообще, и для России в частности <...> Разумеется, в этом смысле страна очень рассчитывает и надеется на Петербург как на один из крупнейших инновационных центров России. Само собой разумеется, что самая значительная роль не может не быть отведена людям молодым, вступающим во взрослую жизнь", - сказал он.

Президент отметил, что сегодня молодым людям предоставляются "просто огромные" возможности для самореализации.

Путин напомнил, что было время, когда "оборонно-промышленный комплекс Петербурга составлял 70%". "Конечно, это было избыточно, и переход на гражданские рельсы шел очень болезненно. Сегодня многое не только восстановлено, воссоздано - появилось очень много нового, интересного и перспективного", - сказал он.