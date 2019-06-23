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Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями

Надписи на грузинском и на английском языках гласили "Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией" и "Помните, что 20% Грузии оккупированы Россией"
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