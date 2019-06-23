Семилетняя жительница Севастополя попросила Зеленского освободить задержанного отца

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Семилетняя жительница Севастополя обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца Степана Резуника, обвиняемого украинскими силовиками в участии в бандформировании, сообщила ТАСС в воскресенье мать девочки Ирина Резуник.

По информации уполномоченного по правам человека в городе Севастополь Павла Буцая, к нему обратилась за помощью супруга Резуника, которая сообщила о его задержании 11 июня на территории Украины, ему вменяют участие в незаконных формированиях. Обвинение строится на данных из социальных сетей, где размещена фотография грамоты с благодарностью Резунику "от самообороны" - общественной организации, которую создали участники ополчения Севастополя весной 2014 года. Сейчас Резуник находится в херсонском СИЗО.

"Дочери 7,5 лет, ее зовут Варвара. Она записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит помочь освободить папу. Она очень эмоциональная, очень близко приняла случившееся к сердцу. Обращение опубликовано на моих страницах в социальных сетях, друзья сказали, что пытались направить его на официальные страницы Зеленского, на его странице в Instagram дали ссылку [на видеообращение дочери]", - сказала Ирина Резуник.

Супруга задержанного уточнила, что они с мужем во время событий Крымской весны в частном порядке помогали развозить продукты и лекарства, оказывали небольшую помощь тем, кому она была нужна. Однако ни в 2014 году, ни после супруги не состояли в общественных организациях и не работали на российские государственные или силовые структуры. "Мой муж очень хороший человек, он никогда не отказывал в помощи: нужно было кого-то отвезти - отвозил, нужно было привезти что-то - привозил. Но с оружием, досмотром машин или чем-то таким он связан не был. Это просто грамота, какие есть у половины Крыма. Они [представители украинских силовых структур] увидели снимок в интернете, никаких аргументов или свидетелей у них ", - подчеркнула Резуник.

Она пояснила, что у ее супруга два паспорта - российский и украинский. Сейчас он является сотрудником компании, которая организует прогулки на яхтах. По ее словам, супруг был задержан при пересечении российско-украинской границы, когда поехал в Киев, чтобы оформить визы для въезда в страны ЕС.

Обращения в ведомства РФ

Уполномоченный по правам человека в городе Севастополь Павел Буцай сообщил ТАСС, что по этому вопросу направлены обращения в ряд российских ведомств. "Сейчас направлены обращения [уполномоченной по правам человека в РФ] Татьяне Николаевне Москальковой, в МИД [России], советнику при президенте РФ Федотову Михаилу Александровичу, чтобы они были в курсе ситуации и приняли меры", - сказал омбудсмен.

Он добавил, что у семьи были сложности с поиском адвоката, который работал бы с задержанным на Украине, но сейчас они уже улажены. "После 26 отказов от разных адвокатов сейчас мы нашли одного, который вроде бы будет заниматься этим делом. Адвокаты говорили, что это ужасная статья, их будут преследовать, если они возьмутся за защиту, а они этого не хотят", - сказала Ирина Резуник.

Также она пояснила, что государственный адвокат, которого предоставили ее супругу бесплатно на Украине, пытался склонить мужчину к тому, чтобы он подписал признательные показания.

Крымский референдум

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Ранее сообщалось, что на Украине были осуждены примерно 25-30 жителей Крыма и Севастополя, как считают российские правозащитники, по политическим мотивам.