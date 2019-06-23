В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщил в воскресенье председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В восемь утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия", - написал Волынец в Facebook, уточнив, что задолженность по зарплате на двух шахтах составляет 35 млн гривен ($1,3 млн).

"Люди в отчаянии. Горняки перекрыли трассу возле Угледара и планируют продолжить бастовать завтра [24 июня]. Специальные транспортные средства пропускают: пожарных, военных, скорую. Пытаются частично пропускать автобусы и транспорт, в котором находятся дети ", - продолжил председатель профсоюза горняков Украины.

На размещенном фото видно обращение горняков, которые перекрыли дорогу. "Президент Украины. Останови беспредел! Есть закон Украины. Чиновники топчатся по нему ногами. Отдайте заработную плату. Дети хотят кушать", - написано на плакатах.