В Москве около 1,8 тыс. человек участвуют в митинге в поддержку журналиста Голунова

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. человек принимают участие в согласованном митинге, который проходит на проспекте Академика Сахарова в Москве в поддержу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1800 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 23 июня правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Митинг проходит на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с 17:00 до 19:00.