В Чехии почтили память жителей сожженной гитлеровцами деревни Лежаки

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Церемония почтения памяти жертв расправы, учиненной гитлеровцами над жителями деревни Лежаки (Восточная Чехия), состоялась в воскресенье на месте, где 77 лет назад она была стерта с лица земли. В церемонии приняли участие премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, руководители политических партий, депутаты парламента, ветераны, общественные деятели, аккредитованные в республике российские дипломаты и дипломаты других стран Антигитлеровской коалиции.

"Нужно постоянно помнить о трагедии, произошедшей в Лежаках, - заявил на церемонии Бабиш. - Это необходимо ради новых поколений, которые не знали ужасов войны. Молодежи следует всегда напоминать о происходивших зверствах".

Церемония прошла у мемориала жертвам фашизма, возведенного на месте деревни Лежаки. Участники церемонии напомнили, что в 1942 году был расстрелян 41 взрослый житель деревни, а 11 детей погибли в гитлеровских концлагерях.

Деревня Лежаки была сожжена 24 июня 1942 года, жителей расстреляли на месте или казнили в концлагерях. Выступавшие на церемонии напомнили, что деревня была уничтожена через две недели после того, как фашисты сожгли шахтерский поселок Лидице близ Праги. Эти действия стали ответом нацистов на ликвидацию бойцами чешского Сопротивления главы администрации Третьего рейха в оккупированной Чехии Рейнхарда Гейдриха.