Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в информационной службе сети кинотеатров Грузии.

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"Да, с 20 июня мы больше не показываем фильмы на русском языке. Почему было принято такое решение, не могу сказать. Я также не знаю и то, возобновятся ли показы когда-то", - сказала сотрудница информационной службы кинотеатров.

На вопрос, связано ли решение кинотеатров с событиями последних дней в грузино-российских отношениях, сотрудница информационной службы ответила отрицательно.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля "российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

События в Тбилиси

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера и главы МВД. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 манифестантов. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.