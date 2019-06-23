Сдавшая ЕГЭ по китайскому на 100 баллов москвичка намерена поступать в РУДН

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Выпускница московской школы №1517 Анастасия Андрюнина, которая единственная в России набрала 100 баллов на едином госэкзамене по китайскому языку, намерена поступать в Российский университет дружбы народов. Об этом в воскресенье она сообщила ТАСС.

По словам Андрюниной, ей с детства нравилось "писать китайские иероглифы", поэтому к экзамену по языку она начала готовиться, как только узнала о нем. "Трудностей особо не было, потому что ЕГЭ составлен по школьной программе, оставалось только повторить. Школьных уроков мне вполне хватало, ведь у нас в неделе было по пять уроков китайского языка", - рассказала она.

Как отметила Андрюнина, оставлять занятия китайским она не будет. Кроме того, она уже определилась с вузом, куда подаст заявление. "После школы я планирую поступать в РУДН на юридический факультет на направление административного и финансового права", - сообщила она, добавив, что намерена стать специалистом в области международной экономики.

Летом она планирует отдохнуть в Китае как призер Всероссийской олимпиады по китайскому языку. Тем, кто намерен в будущем сдавать ЕГЭ по китайскому, Андрюнина советует "усердно учить язык и не забывать про стажировки", которые погружают в языковую среду.

В этом году одиннадцатиклассники впервые смогли сдать ЕГЭ по китайскому языку, он стал пятым доступным для выбора иностранным языком, наряду с английским, французским, немецким и испанским. Экзамен сдавали 75 учеников. Работа состоит из письменной и устной частей, которые выполняются в разные дни.

Основной период ЕГЭ 2019 года, который включает основные и резервные сроки, проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.