Умер представитель Коми в СЗФО Константин Сапрыкин

СЫКТЫВКАР, 23 июня. /ТАСС/. Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни. Глава Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Сегодня республика понесла невосполнимую потерю, Константин Александрович был настоящим профессионалом, всегда ответственно относился к работе. Он был опытным управленцем, достойно представлявшим интересы Республики Коми, у него всегда было много планов и идей, как сделать жизнь лучше. Константин Александрович останется в нашей памяти светлым, добрым, искренним человеком, с чутким сердцем, творчески талантливым. Соболезную родным, близким, друзьям и коллегам, разделяю боль и горечь утраты", - процитировала главу региона его пресс-служба.

Сейчас родственники решают вопросы похорон, их дата и место будут известны позднее. Константин Сапрыкин был назначен на должность представителя республики в СЗФО в июле 2017 года. До этого он работал в ООО "Институт ИнжГазПроект".