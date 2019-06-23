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Медведев поздравил выпускников с окончанием школы

В большинстве российских школ 20-24 июня проходят выпускные вечера

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил выпускников российских школ с окончанием обучения. Об этом глава кабинета министров написал в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook.

"Поздравляю всех выпускников с окончанием школы!", - написал Медведев.

В пятницу президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы и призвал их выбрать себе профессию по душе.

20-24 июня в большинстве российских школ проходят выпускные вечера. В этом году в них примут участие около 663,3 тыс. бывших учеников 11-х классов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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