Ростовский хутор Старозолотовский вступил в Федерацию самых красивых деревень мира

ХУТОР СТАРОЗОЛОТОВСКИЙ /Ростовская область/, 23 июня. / ТАСС/. Хутор Старозолотовский в Константиновском районе Ростовской области в воскресенье на прошедшей здесь церемонии официально присоединился к Федерации самых красивых деревень и городков мира, которая объединяет населенные пункты, богатые культурным и природным наследием.

Ростовский хутор стал 12-м участником федерации из России и первым - на юге страны. Соглашение о намерениях вступления Старозолотовки в федерацию было подписано в ходе визита губернатора Ростовской области Василия Голубева во Францию в 2018 году, после чего хутор посетили эксперты для проверки населенного пункта на соответствие критериям федерации.

Настоящий казачий хутор

Хутор Старозолотовский расположен примерно в 160 км от Ростова-на-Дону на берегу Дона недалеко от места впадения в него реки Северский Донец. Когда-то это была станица с двумя храмами, однако с годами люди стали уезжать, кто в Новозолотовкую станицу, построенную на другом берегу реки, кто в Ростов-на-Дону. Возрождение хутора началось около 20 лет назад, когда в него переехали жить меценат и предприниматель Али Узденов с супругой, которые решили непременно сохранить казачий уклад Старозолотовки.

Сейчас в хуторе порядка 20 домов, большинство из которых оформлены в традиционном казачьем стиле, выкрашены в голубой, желтый, белый и зеленые цвета. Постоянно проживает здесь около 50 человек, время от времени приезжают дачники.

На территории хутора располагается храм Остробрамской иконы Пресвятой Богородицы, а также этнографический музей, созданный чуть более двух лет назад. В основу экспозиции музея легли декорации сериала "Тихий Дон", снятого Сергеем Урсуляком по мотивам одноименного романа Михаила Шолохова. Как рассказала журналистам директор музея Лариса Егупова, после съемок все декорации были перевезены в хутор и перестроены по старинным казачьим технологиям.

Планы на будущее

Считается, что именно Старозолотовка является родиной автохтонного сорта винограда под названием "Красностоп золотовский". В будущем на территории хутора планируют развивать виноделие. "Мы заложили 12 тыс. кустов. Дальнейшие наши планы, все, что касается виноградников, - грандиозные. Хотелось бы сделать маленькую винодельню, небольшой дегустационный зал", - рассказала руководитель музея.

В планы также входит создание полноценного туристического комплекса с гостевыми домиками, гости хутора уже выражают желание остаться в Старозолотовка на несколько дней, отметили в музее. Сейчас уже идет строительство домиков для туристов.

Об организации

Первая региональная ассоциация самых красивых деревень и городков появилась во Франции в 1980-е годы. С учетом французского опыта в 2003 году была создана Ассоциация самых красивых деревень и городков мира, которая в 2011 году была преобразована в федерацию, в которую входят ассоциации, созданные в различных странах, в том числе во Франции, Италии, Канаде, Японии и России.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России действует с 2014 года и объединяет сельские населенные пункты разных типов, обладающие богатым культурным и природным наследием, население которых стремится его использовать для организации новых рабочих мест через развитие туризма и ремесел. Ассоциации, образованные в различных странах, являются частью Федерации самых красивых деревень и городков мира. Отбор в Ассоциацию проходит на основе оценки по различным критериям, главные из которых - сохранение самобытности, уникальное архитектурное и природное наследие, местная гастрономия и красота пейзажей. Среди членов ассоциации на данный момент - деревни и села Архангельской, Новгородской, Псковской, Ярославской областей, Бурятии и Карелии.