Депутаты от ЛДПР предлагают отменить штрафы за не отвечающую правилам тонировку

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым подготовили к внесению в Госдуму законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля, которая приводит к их затемнению сверх регламентных норм. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

На сегодняшний день, согласно Кодексу об административных правонарушениях, управление машиной со стеклами, светопропускная способность которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. Данную статью в ЛДПР предлагают упразднить.

Как отмечают авторы в пояснительных материалах (имеются в распоряжении ТАСС), тонирование стекол в автомобиле "позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке". Депутаты также указывают на то, что "полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа", так как приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе и подвержены внешним условиям, включая температуру воздуха и давление.

"Кроме того, в приложении к Правилам дорожного движения упоминается ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта", в котором указано, что светопропускание ветровых стекол должно быть не менее 75%, прочих стекол - не менее 70%", - напоминают разработчики законопроекта. Однако с 1 января 2015 года эта норма утратила силу и сейчас установлено единое пороговое значение светопропускной способности в 70%, но инспекторы ГИБДД по прежнему руководствуются старым ГОСТом, резюмируют авторы.