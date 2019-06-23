Дебют брига "Россия". Тысячи школьников отметили выпускной под обновленными алыми парусами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Вчерашние школьники Петербурга, регионов России и других стран, выпускники прошлых лет и туристы собрались в ночь на 24 июня в центре города, чтобы отметить главный выпускной страны - праздник "Алые паруса". Впервые за долгие годы на смену шведскому судну, который проходил под алыми парусами по Неве, перед зрителями предстал корабль с портом приписки "Санкт-Петербург" - бриг "Россия". Стройка нового корабля Для первой части праздника - театрализованного шоу на Дворцовой площади Петербурга - установили сцену сложной многоуровневой конструкции. По задумке организаторов, на протяжении шоу участники строили новый корабль. Первым концертным номером танцовщики представили чертежи будущего судна, которые символически утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, и по традиции он ударом в рынду дал старт празднику.

"Сегодня наступает фантастическая ночь алых парусов, приходит праздник выпускников, который никогда в мире не отмечают так, как в Санкт-Петербурге. Наши особые поздравления выпускникам Нахимовского училища - сегодня ему исполняется 75 лет. Перед вами открываются новые дороги, Петербург нуждается в вашем таланте, энергии и любви", - поздравил он выпускников. Стройка нового корабля началась - на сцене крутились шестеренки, укладывались балки, разлетались искры от сварки, матросы мыли палубу. Выпускников со сцены развлекали Зара, Lera, Владимир Пресняков, BURITO, Юля Паршута, группа "Марсель". Хедлайнерами шоу стали призер "Евровидения" Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Выпускница Эвелина Фокина рассказала ТАСС, что рада находиться на празднике и идея отмечать выпускной на Дворцовой площади ей нравится. "Сама из Петрозаводска, онлайн смотрела раньше. Приехала два года назад - то, что нахожусь здесь, просто классно!", - поделилась девушка. Организаторы подсчитали, что на Дворцовую площадь были приглашены около 33 тыс. петербургских выпускников, при этом они могли взять с собой друзей и родственников - вместе со школьниками в толпе были и те, кто отмечал свой выпускной много лет назад. "На самом празднике первый раз - пригласили. На своем выпускном не была, сейчас шанс появился. Знаю, что салют будет, концерт посмотрим, на корабль. Школу давно закончила, но молодость еще не закончилась, до утра здесь", - поделилась с ТАСС гостья праздника Лилия Визир. Под новыми парусами Сразу после концерта праздник переместился на территорию Дворцовой набережной и в акваторию Невы. Выпускники, горожане и туристы плотными рядами выстроились на Английской, Адмиралтейской, Университетской и Петровской набережных, а также устроились смотреть шоу с Благовещенского, Тучкова и Литейного мостов.