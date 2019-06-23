Дебют брига "Россия". Тысячи школьников отметили выпускной под обновленными алыми парусами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Вчерашние школьники Петербурга, регионов России и других стран, выпускники прошлых лет и туристы собрались в ночь на 24 июня в центре города, чтобы отметить главный выпускной страны - праздник "Алые паруса". Впервые за долгие годы на смену шведскому судну, который проходил под алыми парусами по Неве, перед зрителями предстал корабль с портом приписки "Санкт-Петербург" - бриг "Россия".
Стройка нового корабля
Для первой части праздника - театрализованного шоу на Дворцовой площади Петербурга - установили сцену сложной многоуровневой конструкции. По задумке организаторов, на протяжении шоу участники строили новый корабль. Первым концертным номером танцовщики представили чертежи будущего судна, которые символически утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, и по традиции он ударом в рынду дал старт празднику.
"Сегодня наступает фантастическая ночь алых парусов, приходит праздник выпускников, который никогда в мире не отмечают так, как в Санкт-Петербурге. Наши особые поздравления выпускникам Нахимовского училища - сегодня ему исполняется 75 лет. Перед вами открываются новые дороги, Петербург нуждается в вашем таланте, энергии и любви", - поздравил он выпускников.
Стройка нового корабля началась - на сцене крутились шестеренки, укладывались балки, разлетались искры от сварки, матросы мыли палубу. Выпускников со сцены развлекали Зара, Lera, Владимир Пресняков, BURITO, Юля Паршута, группа "Марсель". Хедлайнерами шоу стали призер "Евровидения" Сергей Лазарев и Полина Гагарина.
Выпускница Эвелина Фокина рассказала ТАСС, что рада находиться на празднике и идея отмечать выпускной на Дворцовой площади ей нравится. "Сама из Петрозаводска, онлайн смотрела раньше. Приехала два года назад - то, что нахожусь здесь, просто классно!", - поделилась девушка.
Организаторы подсчитали, что на Дворцовую площадь были приглашены около 33 тыс. петербургских выпускников, при этом они могли взять с собой друзей и родственников - вместе со школьниками в толпе были и те, кто отмечал свой выпускной много лет назад.
"На самом празднике первый раз - пригласили. На своем выпускном не была, сейчас шанс появился. Знаю, что салют будет, концерт посмотрим, на корабль. Школу давно закончила, но молодость еще не закончилась, до утра здесь", - поделилась с ТАСС гостья праздника Лилия Визир.
Под новыми парусами
Сразу после концерта праздник переместился на территорию Дворцовой набережной и в акваторию Невы. Выпускники, горожане и туристы плотными рядами выстроились на Английской, Адмиралтейской, Университетской и Петровской набережных, а также устроились смотреть шоу с Благовещенского, Тучкова и Литейного мостов.
На разных площадках разворачивались события из российской истории. Первыми на берегу Невы показались богатыри в доспехах - они начали пиротехническому шоу. Зрители увидели фрагменты жизни из советского Ленинграда и времен Петра Первого. В момент, когда зазвучала композиция "Земля в иллюминаторе", над рекой начали парить "космонавты", оставляя в воздухе искристые следы.
Впервые под огнями залпов фейерверков и песню "О море, море" в акваторию Невы вошел бриг "Россия". В этом году сами выпускники придумали новую традицию праздника - в момент, когда они увидят парусник, загадать желание. Движение судна от Троицкого моста через Дворцовый мимо Эрмитажа, Петропавловской крепости и Адмиралтейства сопровождала новая программа пиротехнического шоу. Организаторы установили на Троицком мосту девять высотных башен, а на понтонном поле в акватории еще 13 пиротехнических сооружений, чтобы с помощью всех конструкций приветствовать корабль под алыми парусами.
Размер главного символа корабля - алых парусов - около 900 квадратных метров - это примерно две баскетбольные площадки. Канонада в небе над Петербургом длилась 22 минуты, но праздник не закончился - школьники будут гулять до рассвета.
Из истории праздника
"Алые паруса"- традиционные торжества, которые проводятся в честь выпускников школ в конце июня в Санкт-Петербурге. Они внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в двух десятках европейских стран. Праздник идейно вдохновлен повестью Александра Грина "Алые паруса", которая была впервые целиком опубликована в 1923 году, а также ее экранизацией 1961 года. В главных ролях в фильме режиссера Александра Птушко снялись Василий Лановой и Анастасия Вертинская.
Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили только в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и Пятого канала.
ТАСС в преддверии ежегодного праздника "Алые Паруса" в Санкт-Петербурге выпустил спецпроект, в котором рассказал, чем знаменит главный выпускной бал страны, и какие парусники принимали в нем участие. Всего за всю историю праздника сменилось девять кораблей, отличавшихся друг от друга размером и парусной оснасткой.