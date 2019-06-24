Более 1,4 млн зрителей посетили праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Более 1,4 млн человек посетили петербургский праздник выпускников "Алые паруса", прошедший в ночь на понедельник. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Праздник собрал 1 млн 452 тыс. зрителей, в том числе на Дворцовой площади - 88 тыс. человек. В глазах молодых людей - гордость за страну, за Санкт-Петербург, за корабль с припиской "порт Санкт-Петербург", - отметил он.

В июне 2018 года, по оценкам УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, число посетителей праздника составило 1,2 млн человек.

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества для выпускников, которые проводятся в конце июня в Санкт-Петербурге. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран. Первая часть праздника - театрализованное представление - состоялась на Дворцовой площади. Затем концерт и пиротехническое шоу прошли на Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы.