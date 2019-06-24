Более 1,4 млн зрителей посетили праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Более 1,4 млн человек посетили петербургский праздник выпускников "Алые паруса", прошедший в ночь на понедельник. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Праздник собрал 1 млн 452 тыс. зрителей, в том числе на Дворцовой площади - 88 тыс. человек. В глазах молодых людей - гордость за страну, за Санкт-Петербург, за корабль с припиской "порт Санкт-Петербург", - отметил он.
В июне 2018 года, по оценкам УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, число посетителей праздника составило 1,2 млн человек.
Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества для выпускников, которые проводятся в конце июня в Санкт-Петербурге. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран. Первая часть праздника - театрализованное представление - состоялась на Дворцовой площади. Затем концерт и пиротехническое шоу прошли на Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы.
Под огнями залпов фейерверков и песню "О море, море" в акваторию Невы вошел бриг "Россия", специально построенный к празднику. Движение судна от Троицкого моста через Дворцовый мимо Эрмитажа, Петропавловской крепости и Адмиралтейства сопровождала новая программа пиротехнического шоу. Организаторы установили на Троицком мосту девять высотных башен, а на понтонном поле в акватории еще 13 пиротехнических сооружений.
В первый раз корабль под красными парусами прошел для выпускников по Неве в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена 24 июня 2005 года.
ТАСС в преддверии ежегодного праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге выпустил спецпроект, в котором рассказал, чем знаменит главный выпускной бал страны, и какие парусники принимали в нем участие. Всего за всю историю праздника сменилось девять кораблей, отличавшихся друг от друга размером и парусной оснасткой.