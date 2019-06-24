Ученые рассказали о состоянии косаток и белух во время перевозки к центру передержки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Косатки и белухи из бухты Средней, которых в настоящий момент перевозят по Амуру к центру передержки в Сахалинском заливе, признаков стресса не демонстрируют, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Солнце и жаркая погода сменились ветром и снижением температуры, что является крайне благоприятным условием для животных. Они ведут себя спокойно, дыхание ровное, признаков стресса не наблюдается. Температура воды в транспортировочных ваннах комфортная для животных и составляет 17-18 градусов", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщили ТАСС в компании "Транс-Амур", которая осуществляет доставку животных в село Иннокентьевка Николаевского района, там косаткам и белухам дадут отдохнуть в вольерах перед выпуском.

В ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" было объявлено об отправке первой группы содержавшихся в бухте Средней в Приморском крае косаток и белух к местам выпуска. На маршруте перевозки были организовали пункты для замены воды в ваннах, с помощью которых их транспортируют. Борта оборудованы специальной мягкой тканью, чтобы животные были в безопасности и при транспортировке не поранились, в составе каравана есть автомобили с необходимым запасом соли. Маршрут следования - 1,8 тыс. км. Ранее сообщалось, что в понедельник белух и косаток доставят к месту выпуска.