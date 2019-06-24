Nikkei: Москва и Токио подпишут документ о переоборудовании медцентра в Хабаровске

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Россия и Япония в ближайшее время могут подписать меморандум об открытии центра превентивной медицины и диагностики на базе действующей в Хабаровске больницы дочерней структуры РЖД - "РЖД-медицины". Об этом в понедельник сообщила газета Nikkei.

По ее информации, соответствующий документ будет подписан между РЖД, японской корпорацией Marubeni и Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии в Осаке, где на этой неделе в рамках саммита Группы двадцати (G20) состоится встреча японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина.

Предполагается, что действующую клинику РЖД в Хабаровске перестроят и установят там передовое японское оборудование для диагностики. В новом центре также планируется применить технологии электронных медицинских карт и телемедицины. "РЖД-медицина" является крупной сетью частных клиник, включающей в себя более 170 лечебных учреждений. Медицинское учреждение планируют открыть в октябре 2021 года, уточняет Nikkei.

Япония и РФ уже имеют опыт сотрудничества в области здравоохранения. Так, в 2018 году во Владивостоке открылся амбулаторный реабилитационный центр, совместный проект японских компаний JGC Corporation ("Джей джи си корпорейшн") и Hokuto Social Medical Corporation ("Хокуто сошиал медикал корпорейшн").

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 130, разработанных в рамках плана, уже активно реализуются.

Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. Двусторонняя встреча Абэ и Путина запланирована на второй день саммита.