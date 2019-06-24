В Конго от лихорадки Эбола умерли более 1,5 тыс. человек с июля 2018 года

ЖЕНЕВА, 24 июня. /ТАСС/. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило с конца июля 2018 года 1500 человек, а общее число заразившихся приближается к 2240. Эти сведения опубликовало в понедельник министерство здравоохранения африканской страны.

"С начала эпидемии общее число случаев [заболевания] достигло 2239, включая 2145 подтвержденных и 94 вероятных. Всего зарегистрировано 1506 смертей (1412 подтвержденных и 94 вероятных), 621 человек выздоровел", - отмечает Минздрав. Остальные заболевшие находятся на излечении. Медицинские работники расследуют 276 подозрительных случаев. За последние сутки выявлено 13 заболевших и девять умерших, выздоровели восемь человек.

Министр здравоохранения ДРК Оли Илунга Каленга "призвал жителей доверять правительству, которое посредством принимаемых Минздравом мер стремится защитить их семью, родственников, друзей и их самих", говорится в сообщении. Речь идет о проведении "достойных и безопасных похорон умерших людей". Как неоднократно заявляла ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), именно во время похорон, проводимых порой без соблюдения санитарных норм, происходит распространение вируса болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). В этой связи министр подчеркнул важность мобилизации усилий местных общинных вождей, религиозных лидеров и прессы на ведение разъяснительной работы среди населения.

В опубликованном в прошлый четверг в Женеве очередном еженедельном информационном бюллетене ВОЗ сообщила, что в последнее время заболеваемость БВВЭ несколько уменьшилась в таких "горячих точках", как Катва и Бутембо, но вместе с тем выросло число заболевших в "зонах здравоохранения" Мабалако и Алойя. За 21 день - с 29 мая по 18 июня - в ДРК зарегистрировано 245 подтвержденных случаев Эболы. Вероятность распространения вируса на новые районы в ДРК эксперты расценивают как "низкую". В то же время ВОЗ обращает внимание на рост в последнее время заболеваемости среди работников здравоохранения: всего заболели 122 человека (6% всех случаев).

В Уганде за минувшую неделю не было выявлено ни одного нового случая БВВЭ. В стране продолжаются активные противовирусные мероприятия, медики следят за тем, не разовьется ли болезнь у примерно 100 угандийцев, которые потенциально могли заразиться от трех умерших от БВВЭ людей. Вирус был занесен в Уганду из ДРК.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК стала уже десятой. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения о вызвавших подозрения заболеваниях и смертельных случаях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.