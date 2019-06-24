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Саммит G20 в Осаке

В Осаке запретили пользоваться урнами и камерами хранения до конца саммита G20

Также действует запрет на запуск квадрокоптеров

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Временный запрет на использование мусорных контейнеров и камер хранения на железнодорожных станциях вступил в понедельник в силу в Осаке, где с 28 по 29 июня пройдет саммит Группы двадцати (G20). Об этом сообщила железнодорожная компания JR West.

Эти меры будут действовать до окончания мероприятия. Также, по данным администрации Осаки, в городе с 27 июня возможны временные ограничения дорожного движения в районе места проведения саммита, а также рядом с отелями, где остановились члены делегаций страны "двадцатки". Кроме того, действует запрет на запуск квадрокоптеров.

Саммит "двадцатки" будет уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Как ожидается, безопасность во время саммита будут обеспечивать более 30 тыс. полицейских.

На мероприятие зарегистрировались около 7 тыс. журналистов. Пресс-центр будет организован непосредственно в месте проведения саммита - в международном выставочном комплексе INTEX Osaka.

Теги
ЯпонияСаммит G20 в Осаке
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