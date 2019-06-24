Около 50 добровольно прошедших классификацию гостиниц Крыма получили четыре и пять звезд

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Около 50 из 247 гостиниц Республики Крым, которые добровольно прошли классификацию, получили наиболее высокие оценки - четыре и пять звезд, сообщили ТАСС в министерстве курортов и туризма региона.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2019 года документ о классификации должны иметь крупные отели и гостиницы с фондом 50 и более номеров. С 2021 года это правило распространится на все российские гостиницы. Средства размещения с фондом менее 50 номеров могут пройти классификацию уже сейчас - на добровольной основе.

"[К текущему времени] добровольную классификацию прошли 247 средств размещения емкостью 20,1 тыс. номеров. В том числе по категории "пять звезд" девять объектов, "четыре звезды" - 38 объектов", - рассказал представитель министерства. По его данным, еще 95 гостиниц и отелей признаны трехзвездочными, 46 - двухзведочными, у шести объектов одна звезда, а 53 отнесены к категории "без звезд".

Собеседник уточнил, что также продолжается обязательная классификация гостиниц. С 1 июля звезды обязан иметь 161 объект размещения. Из них 138 уже прошли классификацию, а 23 находятся в завершающей стадии. Ожидается, что все они успеют получить звезды в срок.

Он отметил, что власти региона делают акцент и на развитии отдельных категорий отелей - в первую очередь, семейных. "Крыму не хватает больших семейных резортов, так как наш полуостров позиционируется как семейная здравница. Чем больше в Крыму будет строиться новых отелей, семейных, развлекательных комплексов с современной инфраструктурой, спа-комплексами, большим номерным фондом, тем лучше будет экономическая ситуация и конкурентная среда в туристической отрасли. Мы уже видим эти изменения", - добавили в министерстве.

Закон, предусматривающий регулирование предоставления гостиничных услуг и классификацию объектов туриндустрии с присуждением им "звезд", президент РФ Владимир Путин подписал 5 февраля 2018 года. Новый закон запрещает предоставлять гостиничные услуги без такого свидетельства и использовать в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующие указанной документе. За нарушение запрета вводится административная ответственность.

Турпоток в Крыму

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.