Суд в Приморье назначил штраф в 28,1 млн рублей фирме-отловщику косаток

"Суд постановил признать ООО "Афалина" виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть наказанию в виде штрафа ... в размере 28,176 млн рублей", - сказала судья.

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока в понедельник признал ООО "Афалина" виновным в нарушении правил рыболовства при вылове косаток, которые находятся в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, и назначил компании штраф в 28,1 млн рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Представитель защиты уже заявил, что компания будет обжаловать решение суда.

Ранее суд также признал виновными и назначил штрафы от 28 млн до 56 млн рублей еще трем фирмам-отловщикам.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство") в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ". С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. В полицию было подано заявление о пропаже животных, однако в возбуждении дела было отказано. При этом, по данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова.

20 июня в ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" было объявлено об отправке первой группы содержавшихся в бухте косаток и белух к местам выпуска. Маршрут следования - 1,8 тыс. км. Ранее сообщалось, что в понедельник белух и косаток доставят к месту выпуска.